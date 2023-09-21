Движение авто по проспекту в центре Алматы возобновлено

В Алматы возобновлено движение транспорта по проспекту Гагарина после завершения ремонта теплосетей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в акимате города, строительно-монтажные работы по реконструкции тепловых сетей на участке по проспекту Гагарина завершены. Здесь проложили асфальтобетонное покрытие и возобновили движение транспорта.

Между тем ведутся строительно-монтажные работы по улице Ескараева. В акимате пояснили, что данный участок тепловых сетей не влияет на подготовку к отопительному сезону в связи с тем, что действующий трубопровод проходит по улице Ходжанова. Завершение работ планируется в ноябре.

В ведомстве отметили, что в текущем году было проложено 548,7 м, еще столько же планируется на следующий год.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" добавили, что работы по реконструкции тепловых сетей ТМ 1 от ТК 1-6 по улице Ходжанова до ЦТРП по проспекту Гагарина, от улицы Ходжанова с переходом на улицу Ескараева велись 29 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что ремонт проспекта в центре Алматы не успевают завершить в срок.

Тогда в ТОО "Алматинские тепловые сети" пояснили, что на данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта. В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей.