Ремонт проспекта в центре Алматы не успевают завершить в срок

В Алматы продолжается реконструкция тепломагистрали по проспекту Гагарина. В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети" пояснили, с чем связана задержка ремонта, передает NUR.KZ.

В пресс-службе компании сообщили, что проводится реконструкция тепломагистрали (от ТК 1-6 по ул. Ходжанова до ЦТРП), которая была введена в работу с 1976 года и выработала свой нормативный срок.

Как пояснили в АТС, проводить реконструкцию без вскрытия дорог и ограничения проезда нет возможности, так как трубопровод пролегает под землей на определенных участках уличного сегмента.

"На данном участке реконструкции продление срока завершения работ связано с механическими особенностями грунта. В период выполнения работ происходил обвал грунта, что затрудняло выполнение реконструкции. Кроме того, в связи с повышенной застройкой на данном участке возникали сложности из-за большого количества пересечений инженерных сетей.

В связи с этими факторами конечная сдача объекта реконструкций в эксплуатацию сдвигалась, чтобы проводимые работы были выполнены без потери качества, а также без срыва отопительного сезона.", – говорится в сообщении.

В пресс-службе компании отметили, что на сегодняшний день уже завершены работы по укладке сетей по проспекту Гагарина, выполнена утрамбовка грунта под укладку асфальта. В ближайшее время, с учетом погодных условий, будут начаты работы по восстановлению асфальтного покрытия.

Напомним, еще в весной в акимате города после аварии на крупном водопроводе сообщали о критическом износе труб, введенных в эксплуатацию более 60 лет назад.

"Существующая инженерная инфраструктура города Алматы характеризуется значительным износом как сетей, так и оборудованием объектов. Протяженность сетей водоснабжения составляет 3528 км, из них 1941,2 км сетей требуют замены (55,8% от общей протяженности)", – сообщали в акимате.

Также в Алматы из-за реконструкции привокзальной территории аэропорта два автобуса поменяют схему движения на восемь месяцев. До 30 апреля 2024 года будут временно изменены схемы движения маршрутов №3 и №92.

По информации на сайте АТС, ТОО "Алматинские тепловые сети" – это теплоэнергетическое предприятие, обеспечивающее теплоснабжение потребителей на территории города Алматы.

На 2023 год общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет 1352,33 км. Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлена 71 насосная станция. Основной производственной единицей предприятия является семь эксплуатационных районов. В обслуживании предприятия находится более 437 772 абонентов.