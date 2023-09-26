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Ряд улиц частично перекроют в выходные из-за марафона в Алматы

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Люди бегут по улице
Бегуны. Иллюстративное фото: sportpoint / Getty Images

В воскресенье, 1 октября, в Алматы пройдет марафон. В связи с этим событием некоторые улицы в городе будут частично или полностью перекрыты, сообщается на официальном сайте организаторов мероприятия.

В воскресенье, 1 октября, с 7:00 до 13:30 в Алматы будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. При этом по мере прохождения их спортсменами дороги будут открываться.

Старт и финиш "Алматы марафона" будет на площади Республики. Поэтому по улице Сатпаева от улицы Желтоксан до проспекта Назарбаева перекроют обе полосы движения с 06:00 30 сентября до 18:00 1 октября.

Карта перекрытий дорог
Карта перекрытий дорог. Фото: almaty-marathon.kz

Организаторы мероприятия опубликовали подробное расписание перекрытий улиц в мегаполисе 1 октября. Оно приведено ниже. Отмечается, что данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

  • Так, движение по проспекту Назарбаева от улицы Сатпаева до проспекта Аль-Фараби будет полностью перекрыто с 07:00 до 10:40. Альтернативный проезд – по проспекту Достык в оба направления.
  • Движение по проспекту Аль-Фараби в западном направлении от проспекта Назарбаева до улицы Шашкина – частично перекрыто с 07:00 до 11:10. При этом южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд – в восточном направлении по пр. Абая.
  • Движение по Аль-Фараби в западном направлении от улиц Шашкина до Саина – частично перекрыто с 07:00 до 13:30. Южная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд – в восточном направлении по проспекту Абая.
  • Движение по Саина в северном направлении от проспектов Аль-Фараби до Абая перекроют с 07:00 до 13:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд – в северном направлении по улице Бауыржана Момышулы.
  • Движение по Абая в восточном направлении от улиц Саина до Байтурсынова перекроют с 07:00 до 13:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по проспекту Аль-Фараби, улицам Толе би, Курмангазы, Кабанбай батыра.
  • Движение по Байтурсынова от проспекта Абая до улицы Сатпаева перекроют полностью с 07:00 до 14:00. Альтернативный проезд – по улице Байзакова.
  • Движение по Сатпаева в восточном направлении от улиц Байтурсынова до Желтоксан полностью перекроют с 07:00 до 13:30. Альтернативный проезд – в западном направлении по Абая, в восточном направлении по улице Курмангазы.
  • Движение по Сатпаева от улиц Байзакова до Байтурсынова полностью перекроют с 07:00 до 10:35. Альтернативный проезд – в западном направлении по Абая, в восточном направлении по улице Курмангазы.
  • Движение по улице Шашкина по проспекту Аль-Фараби до улицы Тимирязева полностью перекроют с 07:00 до 10:35. Альтернативный проезд – по улице Маркова.
  • Движение по Тимирязева от улиц Шашкина до Байзакова полностью перекроют с 07:00 до 10:35. Альтернативный проезд – в западном направлении по проспекту Абая, в восточном направлении по проспекту Аль-Фараби.
  • Движение по улице Байзакова от улиц Тимирязева до Сатпаева перекроют с 07:00 до 10:35. Альтернативный проезд – в северном направлении по улице Ауэзова, в южном направлении по улице Манаса.

Добавим, что предстоящий марафон в Алматы является 12-м по счету. Для любителей бега предоставлены дистанции в 10 км, 10 км скандинавская ходьба, 21,1 км, 42,2 км, командная эстафета Экиден. Участие возможно для разных возрастных категорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038243-ryad-ulits-chastichno-perekroyut-v-vyhodnye-iz-za-marafona-v-almaty/

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