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Снег выпал в одном из регионов Казахстана (фото)

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Снег лежит на склонах
Снег. Иллюстративное фото: pexels.com

Снег выпал в Восточно-Казахстанской области. Произошло это утром 14 августа в окрестностях горы Белухи. Фото появилось на официальной странице лагеря Altay-pro в Instagram.

"Утро доброе! За предыдущие 10 лет в это время снега не припомним. Встречаем первый снег у подножия Белухи", - говорится в подписи к опубликованному снимку.

По информации "Казгидромета", ночью в горах Восточно-Казахстанской области ожидались осадки (дождь, мокрый снег). Днем 15 августа на севере и востоке региона возможны гроза и ветер 15-20 метров в секунду.

Также ранее стало известно, что 14 августа днем в горных районах области Жетісу могут быть сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге, востоке и в горных районах региона - гроза, град и шквал. Кроме того, в горных районах сегодня синоптики прогнозировали ветер 15-20, временами до 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032403-sneg-vypal-v-odnom-iz-regionov-kazahstana-foto/

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