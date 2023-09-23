Снег и заморозки ожидаются в ряде регионов Казахстана

На воскресенье, 24 сентября, в Астане и ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Информация об этом опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

24 сентября ночью на поверхности почвы в Астане возможны заморозки 2 градуса.

В воскресенье ночью в горных районах области Жетісу временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), ночью и утром - туман. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

24 сентября ночью на севере, востоке и юге области Абай синоптики прогнозируют осадки (дождь, снег). Ветер на юге региона 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере и западе Костанайской области может быть туман. Ночью на севере и западе региона на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью в воскресенье на большей части Восточно-Казахстанской области пройдут осадки, на востоке региона - сильные (дождь, снег). Ветер на севере и юго-востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. Ночью на востоке региона могут быть заморозки 3 градуса.

24 сентября днем на юге Кызылординской области возможен ветер 15-20 м/с. 24-26 сентября в центре, на востоке и юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В воскресенье ночью на севере области Ұлытау может быть туман, а на юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

24 сентября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке региона могут быть заморозки в 1 градус, а на юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В воскресенье ночью в горных районах, днем на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер 15-20 м/с. В пустынных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

24 сентября на западе и юге Мангистауской области возможен ветер 15-20 м/с.

В воскресенье днем на севере и юге Северо-Казахстанской области может быть ветер 15-20 м/с. Ночью на западе региона на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

24 сентября ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области возможен туман. Ночью на западе, севере и востоке региона на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

24-26 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с.

Как отмечают спасатели, с наступлением осеннего периода возникает вероятность ночных заморозков. В связи с понижением температуры возрастает вероятность возникновения техногенных пожаров по причине нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Специалисты предупреждают: