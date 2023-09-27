Жара и дождь ожидаются в казахстанских мегаполисах в среду

В среду, 27 сентября, в Алматы и Шымкенте обещают теплую погоду без осадков, а в Астане ожидается дождь. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Астане ожидается дождь и усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Столбики термометров при этом днем покажут плюс 17-19 градусов, ночью - плюс 7-9 градусов.

В Алматы сегодня осадков не будет, днем в южной столице ожидается до 21-23 градусов тепла, ночью - до плюс 11-13 градусов. Скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Шымкенте также ожидается погода без осадков. Днем в мегаполисе обещают жару до плюс 26-28 градусов, ночью похолодает до плюс 12-14 градусов. Скорость ветра составит 8-13 м/с.