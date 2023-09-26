Какой ущерб наносит бытовое насилие Казахстану, рассказала эксперт

Член нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азиза Шужеева озвучила, как бытовое насилие влияет на экономику, передает корреспондент NUR.KZ.

Азиза Шужеева в мажилисе рассказала, какой ущерб стране наносит бытовое насилие.

"Уже посчитано, что бытовое насилие в Казахстане обходится государству в 60 млрд тенге. А потери трудовые, от того что женщины выпадают из продуктивной занятости, составляют минус 1,6% к ВВП", – сказала она.

Сегодня ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек предложил создать в Казахстане реестр абьюзеров. По его словам, такой реестр позволит сделать выводы для девушки при принятии решения о вступлении в брак.

Напомним, в прошлом году президент Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости усилить ответственность за домашнее насилие.

В апреле текущего года в МВД сообщили, что поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия, вступят в силу 19 мая, а в КоАП – с 1 июля текущего года.

Позже стало известно, что дела о бытовом насилии начнут заводить без заявления в полицию. Также в Казахстане ужесточена ответственность за бытовое насилие.

Также в полиции Алматы рассказали, куда обращаться пострадавшим от бытового насилия женщинам.

Между тем в Казахстане может появиться единый контакт-центр по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей.