Куда обращаться пострадавшим от бытового насилия женщинам, рассказали в полиции Алматы

Домашнее насилие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Куда обращаться пострадавшим от бытового насилия женщинам, корреспонденту NUR.KZ рассказали в Департаменте полиции Алматы.

Как сообщили в местной полицейской службе, в период с 27 по 29 марта текущего года на территории Алматы проводится городское оперативно-профилактическое мероприятие "Быт".

"В период ОПМ участковыми инспекторами и сотрудниками подразделения по защите женщин от бытового насилия будут проведены подворные и поквартирные обходы, встречи с коллективами учреждений и организаций различных форм собственности, а также сходы с населением, где разъяснят законодательство и информируют о необходимости нетерпимого отношения к насилию", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.

Вместе с тем, в полиции отметили, что для информированности населения в каждом участковом пункте полиции города имеется информационная вывеска с указаниями телефонов и данных инспекторов по защите женщин от насилия.

Там также напомнили, что в случае бытового насилия необходимо обращаться по телефону 102 или по номерам:

ДП города Алматы: 2544042

по Алатаускому району: 2275502

по Ауэзовскому району: 2985302

по Алмалинскому району: 2544612

по Бостандыкскому району: 2544702

по Жетысускому району: 2544902

по Медеускому району: 2544802

по Наурызбайскому району: 2544462

по Турксибскому району: 2985402

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2014215-kuda-obraschatsya-postradavshim-ot-bytovogo-nasiliya-zhenschinam-rasskazali-v-politsii-almaty/