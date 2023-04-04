Борьба за школьные столовые развернулась в Алматинской области

Люди в школе. Кадр из видео: almaty.tv

В Алматинской области разгорелся скандал. Обслуживающие компании не могут поделить школьные столовые. Ситуацию прокомментировали местные власти, передает Almaty.tv.

Страсти завертелись в школе имени Толстого села Иргели. Гульбану Есенбаева говорит, что не может приступить к работе из-за бывших арендаторов, которые отказываются отдавать место у плиты.

По словам бизнесвумен, они выиграли тендер, есть все документы.

"Сказали, что приступать к работе мы можем с 3 апреля. Но место не хотят освобождать. Сказали, идите, куда хотите, мы не уйдем никуда", - возмутилась Гульбану Есенбаева.

Выяснилось, что договор с прежними арендаторами истек еще месяц назад, а результаты тендера на право оказания услуг в 2023 году были озвучены еще в ноябре прошлого года. Вот только юрист бывших владельцев столовой считает проведение конкурса незаконным.

"Дело в том, что управление образования в прошлом году проводило конкурс, который долгое время обжаловался. Несмотря на это, отдел образования передал информацию о необходимости проведения конкурса по ГЧП "Модернизация школьной столовой" в Управление образования Алматинской области. На наш взгляд, конкурс объявили незаконно", - сказала юрист Салтанат Лесбаева.

При этом в отделе образования говорят, что бывшие арендаторы не могут обжаловать итоги конкурса.

"Они в этом конкурсе не участвовали, на основании этого они не имеют права обжаловать. Они нам поясняют, что обжаловали, но никаких доказательств письменных они не предоставили. Если бы обжаловали, то этого договора в данный момент у нас на руках не было бы", - пояснил юрист Карасайского районного отдела образования Айдар Сергазин.

Аналогичная ситуация произошла и в соседнем селе Абай. В центре скандала все та же компания. И здесь без боя покидать рабочее место арендаторы не собираются, хотя срок договора истек.

Эмоции предпринимателей накалились до предела. Решить все мирным путем сторонам не удалось. Они намерены обратиться в суд, где и станет ясно, чье же все-таки место у плиты.

В соответствии с Правилами, организация питания осуществляется в организациях среднего образования путем:

1) приобретения услуг, товаров по организации питания обучающихся на конкурсной основе;

2) при отсутствии оборудования и/или наличии изношенного оборудования школьной столовой в целях замены на новое оборудование - приобретения услуг по организации питания обучающихся в организациях среднего образования;

3) при наличии в школьной столовой оборудования, условий, соответствующих требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения - приобретения товаров по организации питания обучающихся на конкурсной основе на основании решения местных исполнительных органов;

4) обеспечения условий для организации питания обучающихся в организациях среднего образования.

Организатором конкурса (заказчиком) в государственных организациях среднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования является организация среднего образования, внешкольная организация дополнительного образования либо орган управления образованием в случае, когда организация среднего образования, внешкольная организация дополнительного образования не ведет самостоятельно бухгалтерский учет либо местный исполнительный орган, в случае, когда организация питания обучающихся в организациях среднего образования осуществляется посредством заключения договора государственно-частного партнерства либо орган по решению местного исполнительного органа.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также определение победителя конкурса осуществляются по каждому лоту, предусмотренному в конкурсной документации.

В конкурсе участвуют потенциальные поставщики, определенные по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе соответствующими квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2015319-borba-za-shkolnye-stolovye-razvernulas-v-almatinskoy-oblasti/