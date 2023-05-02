Деньги за публикацию меню для школьных столовых собирали с поставщиков в Казахстане

Столовая. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Антикор рекомендовал Минпросвещения отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам еды к MektepMenu, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Эту проблему озвучили поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания.

По информации ведомства, суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото "меню и блюд" на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik.

В Антикоре пояснили, согласно приказу министра образования и науки (ныне Минпросвещения) от 31 октября 2018 года, школы должны публиковать меню питания на сайте.

В профильном ведомстве отметили, что размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах (Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal).

Однако с ноября 2022 года, как выяснили в антикоррупционном ведомстве, поставщики питания по рекомендации Управления образования стали заключать договоры с компанией "NetInfoDistribution" и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе.

Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложится на плечи родителей.

Столичным департаментом Антикора установлены 12 поставщиков, которые обеспечивают питанием 94 школы столицы. Подчеркивается, что за доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 млн тенге.

Аналогичные факты были выявлены в 7 регионах - в настоящий момент установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.

"В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями министерства просвещения, управления образования, ТОО "Kundelik" и "NetInfoDistribution". По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах", - говорится в сообщении.

Договоры поставщиков с ТОО "NetInfoDistribution" были расторгнуты.

Тем не менее выяснилось, что школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с "NetInfoDistribution".

Антикором была проведена повторная встреча с управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц.

Результаты конкурса были отменены и договоры расторгнуты.

Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге.

Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов на сумму более 13 млн тенге.

Территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu.

"Если вы или ваши знакомые, занимаетесь добропорядочным бизнесом и сталкиваетесь с различными административными барьерами, просим незамедлительно сообщать в Call-центр Антикора по номеру 1424 или посетить ближайший "Антикор Орталығы", - призвали в ведомстве.

Отметим, что компетентные органы ранее также выявляли другие нарушения в сфере образования.

Например, не так давно комитет по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК выявил нарушения - несколько десятков школ в Казахстане работали без лицензии.

В ходе мониторинга организаций образования стало известно, что 40 школ работали без лицензии - из них 30 государственных и 10 частных. В отношении 32 школ (23 государственных и 9 частных) возбуждены административные дела и наложены штрафы за безлицензионную деятельность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2019008-v-shkolnyh-stolovyh-nezakonno-sobirali-dengi-s-postavschikov-pitaniya/