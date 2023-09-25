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30 лет независимости Казахстана

По видеозвонку смогут получить казахстанцы нотариальное согласие супругов

Опубликовано:

Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане с 25 сентября начинает действовать новая услуга - онлайн-оформление нотариального согласия супругов по видеозвонку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

Сообщается, что услуга будет доступна на платформе eGov Mobile.

Как пояснил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, благодаря передовым технологиям биометрической идентификации.

"Преимуществами онлайн-формата являются экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения услуги в любое удобное время", - отметил Молдабеков.

Для получения услуги необходимо:

  • авторизоваться на платформе eGov Mobile;
  • заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
  • по видеозвонку оформить согласие;
  • произвести оплату услуги нотариуса.

Документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".

Напомним, в августа в приложении и на платформе eGov Mobile стала доступна еще одна новая услуга - теперь желающие могут в онлайн-формате подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов.

Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037965-po-videozvonku-smogut-poluchit-kazahstantsy-notarialnoe-soglasie-suprugov/

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