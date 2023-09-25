По видеозвонку смогут получить казахстанцы нотариальное согласие супругов
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В Казахстане с 25 сентября начинает действовать новая услуга - онлайн-оформление нотариального согласия супругов по видеозвонку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.
Сообщается, что услуга будет доступна на платформе eGov Mobile.
Как пояснил вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков, процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, благодаря передовым технологиям биометрической идентификации.
"Преимуществами онлайн-формата являются экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения услуги в любое удобное время", - отметил Молдабеков.
Для получения услуги необходимо:
- авторизоваться на платформе eGov Mobile;
- заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
- по видеозвонку оформить согласие;
- произвести оплату услуги нотариуса.
Документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".
Напомним, в августа в приложении и на платформе eGov Mobile стала доступна еще одна новая услуга - теперь желающие могут в онлайн-формате подать заявку на добровольный отказ от получения кредитов.
Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на 6 месяцев и по истечении срока снимается автоматически. Также можно снять эти ограничения в любое время, подав заявку, только уже на досрочное прекращение оказание услуги добровольного отказа от получения банковских займов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037965-po-videozvonku-smogut-poluchit-kazahstantsy-notarialnoe-soglasie-suprugov/