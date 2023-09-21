Одну из улиц в Алматы перекроют из-за ярмарки в выходные
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В эти выходные в Алматы состоится ярмарка сельхозпроизводителей области Абай. Из-за чего одну из улиц в городе перекроют для транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.
С 23 по 24 сентября с 08:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Абайской области. В ней примут участие фермеры 6 районов области, а также Семея.
Мероприятие состоится по адресу: сквер имени Ш. Валиханова (по улице Шевченко от улиц Конаева до Пушкина).
В городском акимате также сообщили, что в период проведения ярмарки будет перекрыта улица Шевченко от улиц Пушкина до Конаева.
На ярмарке представят более 40 видов продукции, включая мясо-молочную, плодоовощную, колбасную.
Общий объем продукции – 180 тонн, из них:
- мясная продукция – 30 т;
- плодоовощная – 120 т;
- молочная – 15 т и другие виды.
Напомним, в конце августа в Астане открылась выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, которую посетили Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, прибывший тогда в столицу с рабочим визитом.
Однако в Сети ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых астанчане "сметали" продукцию с полок – кто-то даже не постеснялся карабкаться по фруктам. Такое поведение возмутило некоторых казахстанцев.
Спустя несколько дней ярмарка закрылась досрочно, так как вся продукция была реализована за два дня – за это время ярмарку посетило больше 100 тыс. человек.
Действия некоторых астанчан прокомментировали аким Женис Касымбек, градоначальник Алматы Ерболат Досаев, экс-министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037579-odnu-iz-ulits-v-almaty-perekroyut-iz-za-yarmarki-v-vyhodnye/