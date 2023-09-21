Одну из улиц в Алматы перекроют из-за ярмарки в выходные

В эти выходные в Алматы состоится ярмарка сельхозпроизводителей области Абай. Из-за чего одну из улиц в городе перекроют для транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

С 23 по 24 сентября с 08:00 до 17:00 в Алматы пройдет расширенная ярмарка сельхозтоваропроизводителей Абайской области. В ней примут участие фермеры 6 районов области, а также Семея.

Мероприятие состоится по адресу: сквер имени Ш. Валиханова (по улице Шевченко от улиц Конаева до Пушкина).

В городском акимате также сообщили, что в период проведения ярмарки будет перекрыта улица Шевченко от улиц Пушкина до Конаева.

Сквер имени Валиханова. Скриншот: 2gis.kz/almaty

На ярмарке представят более 40 видов продукции, включая мясо-молочную, плодоовощную, колбасную.

Общий объем продукции – 180 тонн, из них:

мясная продукция – 30 т;

плодоовощная – 120 т;

молочная – 15 т и другие виды.

Напомним, в конце августа в Астане открылась выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, которую посетили Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, прибывший тогда в столицу с рабочим визитом.

Однако в Сети ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых астанчане "сметали" продукцию с полок – кто-то даже не постеснялся карабкаться по фруктам. Такое поведение возмутило некоторых казахстанцев.

Спустя несколько дней ярмарка закрылась досрочно, так как вся продукция была реализована за два дня – за это время ярмарку посетило больше 100 тыс. человек.

Действия некоторых астанчан прокомментировали аким Женис Касымбек, градоначальник Алматы Ерболат Досаев, экс-министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.