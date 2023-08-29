"Я тоже разочарована": вице-премьер Дуйсенова об астанчанах на ярмарке Таджикистана

Люди на ярмарке в Астане. Кадр из видео: instagram.com/astana_typical

Глава Минтруда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова сегодня в кулуарах кабмина высказалась о поведении астанчан на ярмарке Таджикистана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Честно говоря, я тоже разочарована. Дело в том, что мы, казахстанцы, всегда отличались своей культурой, толерантностью. Мы всегда умели вести себя", – заявила Тамара Дуйсенова.

Между тем, по ее словам, не все было так плохо.

"Не все казахстанцы, которые находились там, себя так повели. Да определенные люди вели себя так. Наверное, нам нужно работать над собой. Такое поведение не только у нас: в других странах тоже. Мы с вами, как казахстанцы, должны понимать, что отвечаем за имя своей страны", – резюмировала она.

Ярмарка Таджикистана в Казахстане

Напомним, в прошлую субботу в Астане открылась выставка-ярмарка сельскохозяйственных и промышленных товаров Таджикистана, которую посетили Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон, прибывший в столицу Казахстана с рабочим визитом.

К слову, казахстанский президент отказался брать продукцию у продавцов бесплатно.

Однако в соцсетях ярмарка стала популярна из-за роликов, на которых видно, что астанчане буквально "сметали" продукцию с полок. У некоторых пользователей такое поведение вызвало возмущение.

При этом вчера стало известно, что вызвавшая ажиотаж среди астанчан ярмарка, организованная в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, закрылась досрочно. Как объяснили в акимате, вся продукция была реализована за два дня – за это время ярмарку посетило больше 100 тыс. человек.

Представитель столичного акимата объяснил поведение людей на выставке Таджикистана в Астане.

"Действительно, вопрос в том, что люди данный товар забирали. Была позиция наших коллег, друзей таджикских – они сказали, что данный товар можно забирать, потому что он под солнцем мог бы просто испортиться.

Товар очень интересный. У нас на сегодня из Таджикистана арбузы не завозятся, потому что очень дорого отсюда возить, поэтому людям было интересно попробовать именно сладкий арбуз, сладкую дыню из Республики Таджикистан", – сказал замглавы Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны Максат Жанабаев.

Кроме того, о действиях астанчан на выставке высказывался и аким столицы Женис Касымбек.

"К сожалению, были случаи порчи имущества, некоторые наши граждане ломали навесы, прилавки, декорации. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры, обесценивания чужого труда.

Из-за действия некоторых людей, тень легла на всех жителей Астаны", – заявлял он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034424-ya-tozhe-razocharovana-vitse-premer-duysenova-ob-astanchanah-na-yarmarke-tadzhikistana/