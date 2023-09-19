Air Astana сделала заявление на фоне обстановки в Нагорном Карабахе

В связи с текущей ситуацией в Нагорном Карабахе ряд рейсов группы авиакомпаний Air Astana будет выполняться в облет данной территории, сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

"В связи с нестабильной обстановкой в Нагорном Карабахе рейсы группы авиакомпаний Air Astana из/в Турцию, Европу и Израиль выполняются в облет данной территории. Авиакомпания внимательно следит за ситуацией и принимает все меры безопасности полета", – говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Напомним, сегодня Министерство обороны Азербайджана заявило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. При этом в ведомстве отметили, что собираются вывести из строя только легитимные военные цели. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадают.

В МИД Армении в ответ опубликовали заявление, в котором осудили действия азербайджанской стороны. Наряду с этим стало известно, что премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совбеза страны в связи с ситуацией.

Тем временем представители МИД Азербайджана заявили, что единственный путь к миру и стабильности в регионе – безусловный и полный вывод армянских вооруженных сил из Гарабагского района Азербайджана.

Однако в Минобороны Армении ответили, что это заявление ложное, и у республики нет армии в Нагорном Карабахе.

Также по поводу ситуации высказывались официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и председатель ЕС Шарль Мишель.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Нагорный Карабах – регион на юго-западе Азербайджана. С 1923 года в течение десятилетий регион развивался спокойно.

Однако в 1988 году этнические армяне Нагорного Карабаха начали выступать за передачу своей области под юрисдикцию Армении, что встретило решительный отпор как со стороны Азербайджанской ССР, так и советского правительства.

Ситуация ухудшилась в 1991 году, когда Армения и Азербайджан получили независимость.