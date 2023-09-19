Застройщикам ЖК в Астане выдвинули новые требования

Аким Астаны Женис Касымбек в своем Instagram-профиле сообщил, что перед застройщиками жилых домов были поставлены задачи по инфраструктуре, благоустройству и озеленению.

"Перед застройщиками наравне с качеством стройработ также ставим задачи по должному подведению всей необходимой инфраструктуры, благоустройству дворов и озеленению территории.

Так, пересмотрели планы по озеленению территорий ЖК, которые сдаются в текущем году. Количество зеленых насаждений увеличили в 2,5 раза. Таким образом, частные застройщики высадят на территории своих ЖК более 100 тыс. зеленых насаждений", – сообщил аким столицы Женис Касымбек.

Первым этапом было охвачено более 100 ЖК. Также имеются требования по благоустройству дворов.

Касымбек отметил, что со своей стороны акимат тоже продолжает работу над благоустройством города. В этом году число благоустроенных дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары) составит более 165.

Сегодня на брифинге министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил, что технических предпосылок для роста цен на жилье в Астане пока не видно.

На прошлой неделе на портале "Открытых НПА" появился документ, в котором содержатся обновленные условия для введения в эксплуатацию новых жилых комплексов – то есть условия для начала непосредственного заселения построенных объектов. Таким образом, новые ЖК можно будет вводить в эксплуатацию только при полном подведении воды, тепла и электроэнергии.

Напомним также, что в конце марта Касымбек рассказал, что в столице ввели ряд ограничений на строительство.

"С 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", – заявлял он.

В конце августа в правительстве прокомментировали вопрос об ограничении миграции в Астану.