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Вырастут ли цены на жилье в Астане, ответил министр промышленности и строительства

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ЖК в Астане
ЖК в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве главу Минпромышленности и строительства спросили, стоит ли ожидать роста цен на жилье в Астане, если в столице ограничат темпы строительства, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что инфляционное давление снижается. Спрос замедлился в связи со снижением объемов государственных программ по финансированию ипотеки - соответственно, технических предпосылок для роста цен на жилье в Астане мы пока не видим", - заявил министр Канат Шарлапаев.

Напомним, что на днях на портале "Открытые НПА" появился проект постановления правительства, который ограничит ввод нового жилья в Астане – новые ЖК можно будет вводить в эксплуатацию только при полном подведении воды, тепла и электроэнергии.

В проекте сообщается, что столица уже испытывает существенный дефицит инженерной инфраструктуры, питьевой воды, тепло- и электроснабжения, а также отведения канализационных и ливневых стоков, что усложняет обеспечение необходимой потребности жителей.

Между тем ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказывал, какие ограничения вводятся в городе из-за нагрузки на инфраструктуру и быстрого роста населения.

"С 1 января этого года есть определенные ограничения и запрет на выдачу техусловий для проектирования в первую очередь жилья. Если нет сетей, нет мощностей, и мы не видим перспективы на 3-4 года значительного увеличения, мы не имеем права давать разрешение на проектирование и строительство жилья", - заявил он.

А президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2037177-vyrastut-li-tseny-na-zhile-v-astane-otvetil-ministr-promyshlennosti-i-stroitelstva/

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