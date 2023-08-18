Почему казахстанцам лучше оформлять ЭЦП только самостоятельно или в ЦОНе

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является важным электронным документом, который открывает доступ к различным данным и услугам. Как обезопасить себя при его получении, читайте в материале NUR.KZ.

ЭЦП помогает казахстанцам в различных сферах деятельности: с ее помощью можно получить нужную справку, подать заявление, оформить документы и так далее.

Поэтому важно обеспечивать защиту своей цифровой подписи. При этом риски могут возникнуть даже на этапе ее оформления: иногда казахстанцы решают обратиться к "помогайкам" вместо оформления ЭЦП онлайн или в ЦОНе.

Однако это не только лишние траты денег за бесплатную услугу, но и определенные риски.

Почему нельзя доверять оформление ЭЦП третьим лицам

Так как цифровая подпись является по сути реальной подписью лица, то злоумышленники могут использовать ее для получения каких-либо услуг, личной информации и прочих целей.

Например, "помогайки" могут действительно помочь с открытием цифрового ключа за деньги. Но при этом они могут скопировать его и тот пароль, который был ими установлен.

Далее его могут использовать для оформления прописки третьих лиц в квартире казахстанцев без их ведома. Также злоумышленники могут воспользоваться ЭЦП для регистрации или снятия авто с имени владельца подписи.

Либо они могут собрать все данные о казахстанцах и продать их мошенникам, которые воспользуются полученной личной информацией для обмана и похищения денег.

Поэтому, если самостоятельно не получается открыть цифровую подпись, то лучше обратиться в ЦОН за бесплатной услугой. Однако тут тоже могут возникнуть риски.

Пароль, записанный на блокноте. Иллюстративное фото: freepik.com

Риски ЭЦП из ЦОНа

При открытии цифровой подписи сотрудники госкорпорации могут использовать стандартные пароли для каждого из обратившихся граждан.

Это означает, что если кто-то получит доступ к самой подписи (например, к USB-накопителю с ЭЦП), то с помощью этого пароля он сможет войти в личный кабинет гражданина и воспользоваться им в своих целях.

Поэтому, оформив цифровую подпись в ЦОНе или даже у "помогаек", нужно сменить пароль от ЭЦП на свой. А далее важно не передавать как саму подпись (USB-накопитель), так и установленный код защиты третьим лицам.

Ранее мы рассказывали, почему опасно делиться своим ИИН с третьими лицами в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032800-pochemu-kazahstantsam-luchshe-oformlyat-etsp-tolko-samostoyatelno-ili-v-tsone/