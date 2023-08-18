Почему казахстанцам лучше оформлять ЭЦП только самостоятельно или в ЦОНе

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) является важным электронным документом, который открывает доступ к различным данным и услугам. Как обезопасить себя при его получении, читайте в материале NUR.KZ.
ЭЦП помогает казахстанцам в различных сферах деятельности: с ее помощью можно получить нужную справку, подать заявление, оформить документы и так далее.
Поэтому важно обеспечивать защиту своей цифровой подписи. При этом риски могут возникнуть даже на этапе ее оформления: иногда казахстанцы решают обратиться к "помогайкам" вместо оформления ЭЦП онлайн или в ЦОНе.
Однако это не только лишние траты денег за бесплатную услугу, но и определенные риски.
Почему нельзя доверять оформление ЭЦП третьим лицам
Так как цифровая подпись является по сути реальной подписью лица, то злоумышленники могут использовать ее для получения каких-либо услуг, личной информации и прочих целей.
Например, "помогайки" могут действительно помочь с открытием цифрового ключа за деньги. Но при этом они могут скопировать его и тот пароль, который был ими установлен.
Далее его могут использовать для оформления прописки третьих лиц в квартире казахстанцев без их ведома. Также злоумышленники могут воспользоваться ЭЦП для регистрации или снятия авто с имени владельца подписи.
Либо они могут собрать все данные о казахстанцах и продать их мошенникам, которые воспользуются полученной личной информацией для обмана и похищения денег.
Поэтому, если самостоятельно не получается открыть цифровую подпись, то лучше обратиться в ЦОН за бесплатной услугой. Однако тут тоже могут возникнуть риски.
Риски ЭЦП из ЦОНа
При открытии цифровой подписи сотрудники госкорпорации могут использовать стандартные пароли для каждого из обратившихся граждан.
Это означает, что если кто-то получит доступ к самой подписи (например, к USB-накопителю с ЭЦП), то с помощью этого пароля он сможет войти в личный кабинет гражданина и воспользоваться им в своих целях.
Поэтому, оформив цифровую подпись в ЦОНе или даже у "помогаек", нужно сменить пароль от ЭЦП на свой. А далее важно не передавать как саму подпись (USB-накопитель), так и установленный код защиты третьим лицам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032800-pochemu-kazahstantsam-luchshe-oformlyat-etsp-tolko-samostoyatelno-ili-v-tsone/