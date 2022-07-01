Недостроенную 12-этажку начали сносить в Алматы после жалоб горожан (видео)

Фото: акимат Алматы

В Алматы после многочисленных жалоб горожан начали сносить незаконно строящийся 12-этажный жилой комплекс, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

Сообщается, что недостроенное жилое строение находится в микрорайоне Шугыла. Ранее жители микрорайона обратились с жалобами к акиму города – они потребовали снести постройку.

"В результате постановлением Алматинского городского суда иск управления градостроительного контроля Алматы был удовлетворен – суд постановил снести данный объект. К сносу здания приступили 1 июля в присутствии судебных исполнителей", – говорится в сообщении акимата.

Фото: акимат Алматы

Ранее Управление градостроительного контроля провело проверку на объекте. Ведомство выявило многочисленные нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний", – добавили в акимате.

Фото: акимат Алматы

Отмечается также, что Специализированный межрайонный экономический суд Алматы отклонил первый иск управления о сносе возводимого здания. Однако ведомство подало апелляционную жалобу в Алматинский городской суд. В марте суд удовлетворил иск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976574-nedostroennuyu-12-etazhku-nachali-snosit-v-almaty-posle-zhalob-gorozhan-video/