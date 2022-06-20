Этажность зданий выше проспекта Абая решили ограничить в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Новый пакет изменений в правила застройки в Алматы рассмотрели депутаты городского маслихата. Было принято ограничить этажность зданий выше Абая, а также запретить строительство в предгорьях, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата южной столицы.

Заместитель акима Мухит Азирбаев представил депутатам ряд новых изменений в правила строительства.

Прежде всего депутаты обсудили ограничение высотности жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова в Наурызбайском районе, западней ВОАД, путем установления регламента переменной этажности с 6 до 9 этажей.

Как отметил замакима Алматы, действующий регламент позволяет возводить жилые здания 12 этажей и более.

"Для целей снижения плотности строительство нового жилья в вышеназванном квадрате улиц должно быть не ниже 3 класса комфортности",- сообщил Азирбаев.

Он также добавил, что дополнительной нормой допускается строительство зданий выше 9 этажей при комплексном строительстве так называемом "mix use", когда вместе с административными зданиями проектом предусматривается строительство жилья.

Тема не менее, по его словам, в таком случае общий объем жилья не должен превышать 30% от общей площади проекта.

Также собравшиеся обсудили вопрос строительства жилых домов в предгорьях.

Было предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более.

Данная норма распространяется на территорию выше ВОАД, проспекта Аль-Фараби, Саина и проспекта Жандосова до границы города.

После депутаты приняли новый план реализации градостроительных регламентов застройки.

Напомним, на прошлой неделе аким Алматы Ерболат Досаев высказался о перспективах развития южной столицы, а также о главных вызовах современного градостроительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1974919-etazhnost-zdaniy-vyshe-prospekta-abaya-reshili-ogranichit-v-almaty/