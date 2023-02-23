Недостроенное здание снесут в Алматы после двух лет судебных разбирательств (фото)

Недостроенное здание в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Бостандыкском районе города Алматы будет снесено четырехэтажное здание административного центра, строительство которого велось с серьезными нарушениями, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского акимата.

Представители Управления градостроительного контроля города Алматы сообщили, что четырехэтажное здание адмцентра в Бостандыкском районе, расположенное севернее улицы Экспериментальная и восточнее улицы Ходжанова, велось с серьезными нарушениями.

"Объект строился без экспертизы проекта, кроме того, зафиксированы отклонения от утвержденного генерального плана", – подчеркнули представители ведомства.

Судебная тяжба управления с собственником велась в течение двух с лишним лет.

6 марта 2020 года иск о сносе был направлен в Бостандыкский районный суд. Решением суда исковое заявление было удовлетворено, а поданную апелляцию отклонил Алматинский городской суд.

Недостроенное здание в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

13 мая 2021 года в адрес собственника было направлено уведомление о добровольном исполнении решения суда.

"Однако к этому времени собственник продал земельный участок другому физическому лицу, в связи с чем судебным исполнителем решение было возвращено без исполнения", – рассказали в акимате.

В свою очередь Управление градостроительного контроля инициировало исковое заявление о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным. Решением суда от 27 января 2022 года сделка была признана недействительной и позже – постановлением Алматинского горсуда оставлена без изменений.

Снос объекта назначили на 9 августа прошлого года, но ввиду обжалования действий судебного исполнителя снос так и не произошел.

Недостроенное здание в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Далее по вновь открывшимся обстоятельствам третьим лицом подана апелляционная жалоба в Алматинский городской суд на решение о сносе. Постановлением Алматинского городского суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", – отметили в ведомстве.

Сейчас исполнение решения суда находится в производстве Департамента юстиции Алматы. Тем не менее дата сноса объекта еще не назначена.

Снос незаконных строений в Алматы

Напомним, что в прошлом году в Алматы после жалоб горожан начали сносить незаконно строящийся 12-этажный жилой комплекс.

ЖК возводился в микрорайоне Шугыла. Сообщалось, что Управление градостроительного контроля выявило многочисленные нарушения в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

"В отношении застройщика были составлены административные протоколы и выдано предписание на устранение замечаний", – заявили тогда в акимате.

Кроме того, представители акимата сообщали о планирующемся сносе возводимого жилого комплекса в Наурызбайском районе города. Отмечалось, что строительство было начато без необходимых документов.

Кроме того, еще в феврале 2021 года по итогам судебных разбирательств в Алматы снесли ряд незаконно возведенных коммерческих зданий и автомойку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010533-nedostroennoe-zdanie-snesut-v-almaty-posle-dvuh-let-sudebnyh-razbiratelstv-foto/