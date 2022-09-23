"Чтобы стал как TOEFL и IELTS": Нурбек рассказал, как будет меняться формат ЕНТ

Студенты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр высшего образования и науки на брифинге в СЦК рассказал о планах по улучшению процедуры сдачи ЕНТ и экзаменационных вопросов в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек напомнил, что в последние несколько лет проводились очень серьезные меры по повышению прозрачности и обеспечению безопасности сдачи ЕНТ.

"Мы пересматриваем сам формат ЕНТ, вернее его содержательную часть. С 2020 года начат проект с Кембриджским университетом по пересмотру формата вопросов ЕНТ, чтобы были как тесты признанные – не просто выбирать "правильно-неправильно", а чтобы проверять вашу функциональную грамотность, понимание, насколько системно вы готовились, и есть ли пробелы в знаниях.

Эта большая работа близится к концу. В следующем году мы ее будем завершать: подготовлен пакет из принципиально новых методологических вопросов. (...)

В следующем году ЕНТ пройдет немножко по другой модели, с другим, качественным, набором вопросов", – заявил министр.

Отмечается, что параллельно будет продолжена работа по пересмотру формата прохождения ЕНТ.

"Сейчас абитуриенты сами определяют время и место, и два раза сдают ЕНТ (имеют две попытки – прим. ред.). Мы заранее объявили, что в следующем году это продолжится.

В перспективе мы, наверное, перейдем к такому формату, чтобы ЕНТ стал как сертификат TOEFL и IELTS. Чтобы вы пришли в удобное время, в удобном месте подготовились, сдали и подтвердили квалификацию. И с ним идете подавать документы в университет.

Потихоньку мы придем к такому формату, когда обманывать систему станет бессмысленно", – заверил Саясат Нурбек.

Кроме того, он назвал несправедливой существующую систему аннулирования грантов и указал на планы по пересмотру этой процедуры.

"Формат такой, что многочасовые записи видео потом после ЕНТ сидят и просматривают люди. Это необходимо автоматизировать. Есть и механизмы, и методологии, чтобы выявлять нарушения на месте.

Если кто-то сдавал TOEFL и IELTS в британском совете – там есть проктор (прокторинг — процедура контроля на онлайн-экзамене или тестировании, где за всем процессом наблюдает администратор – проктор – прим. ред.). Вы садитесь, фиксируете. И только вы нарушаете – к вам подходят и говорят: "Извините, вы вынуждены покинуть помещение, потому что вы нарушили те правила, которые вы заранее подписали". К этой модели мы должны прийти в следующем году", – резюмировал министр.

Напомним, ранее Саясат Нурбек заявил о нехватке общежитий для казахстанских студентов, в особенности в городе Алматы, а также рассказал о планах по поддержке вузов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989359-chtoby-stal-kak-toefl-i-ielts-nurbek-rasskazal-kak-budet-menyatsya-format-ent/