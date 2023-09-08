Вытерла варенье кофтой: Досаев наградил алматинку, заступившуюся за пенсионера в автобусе

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с девушкой, которая восхитила казахстанцев, заступившись за дедушку – пожилой мужчина разлил банку с вареньем в автобусе, сообщается в Telegram-канале акимата.

Ранее в Сети разлетелся видеоролик, действие которого разворачивается в одном из городских автобусов Алматы. На кадрах несколько женщин ругаются на девушку, которая потом вытирает своей кофтой разлитое на полу варенье, попутно заступаясь за пенсионера.

В описании к ролику говорится, что пожилой мужчина случайно разлил в автобусе банку варенья. Это не понравилось нескольким женщинам, сидевшим неподалеку, и они начали возмущаться. Молодая девушка – Жаннур Нуржан – решила заступиться за пенсионера. Ее поступок восхитил казахстанцев.

Сегодня стало известно, что аким Алматы Ерболат Досаев вручил грамоту и памятный подарок 15-летней Жаннур Нуржан за доброту, смелось и неравнодушие при оказании помощи пожилому человеку.

"Я видел в Сети видео с вашим участием и меня, как и многих алматинцев, эта история не оставила равнодушным. С одной стороны она огорчила из-за поведения людей, а с другой — порадовала и вызвала гордость за ваш поступок доброты, человечности и заботливого отношения к старшему поколению", — сказал аким во время встречи.

Жаннур – студентка 2-го курса Алматинского финансово-экономического колледжа. Девушка выразила благодарность тем, кто ее поддержал, и призвала всегда проявлять заботу и чуткость.

Напомним, в конце декабря в Сети появилось видео социального эксперимента, снятое в Петропавловске. На кадрах к молодому человеку в форме подошла девушка и попросила защитить ее от якобы избивающего мужа. Неравнодушный парень без промедления начал заступаться за предполагаемую жертву.

Заступившимся за девушку молодой парень оказался курсантом Академии Национальной гвардии РК, его наградили.

Летом прошлого года на женщину напали с ножом в автобусе Алматы. Ее спас 23-летний житель. Вскоре поступок молодого человека обрел огласку – его наградил президент Токаев и аким Алматы.