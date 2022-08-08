Досаев наградил парня, спасшего женщину от нападения экс-супруга в автобусе

Райымбек Медетбек и Ерболат Досаев. Фото: t.me/almaty_akimat

Аким Алматы наградил молодого человека, героически спасшего женщину от нападения экс-супруга в автобусе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Глава города Ерболат Досаев встретился с Райымбеком Медетбеком, который спас женщину от нападения в автобусе. Аким Алматы поблагодарил его за мужество, отвагу и активную гражданскую позицию, а также вручил благодарственное письмо и ценный подарок", – сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным акимата, 23-летний Райымбек Медетбек работает в КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" Управления экологии и окружающей среды города Алматы, является выпускником КазНУ имени аль-Фараби.

Также отмечается, что за время работы молодой человек зарекомендовал себя с положительной стороны как ответственный и инициативный специалист, обладающий теоретическими знаниями и практическими навыками.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях и мессенджерах стало распространяться видео с нападением мужчины на женщину в автобусе. Один из пассажиров, сидевших поблизости, помог избежать худших последствий: он набросился на обидчика и обезвредил его.

Нападавшим в итоге оказался экс-супруг пострадавшей. Позже женщина раскрыла подробности произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1982276-dosaev-nagradil-parnya-spasshego-zhenschinu-ot-napadeniya-eks-supruga-v-avtobuse/