Токаев наградил парня, спасшего женщину от нападения с ножом в автобусе Алматы

Касым-Жомарт Токаев и Райымбек Медетбек. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев на сегодняшней торжественной церемонии вручил награду молодому человеку, который этим летом героически спас женщину от нападения с ножом. Видео с мероприятия опубликовали в официальном Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

Сегодня, 22 октября, в преддверии Дня Республики в Астане состоялась торжественная церемония вручения государственных наград и премий группе граждан за значительный вклад в развитие страны.

Среди тех, кого наградил глава государства, был 23-летний молодой человек по имени Райымбек Медетбек. Этим летом в одном из городских автобусов он спас женщину, на которую с ножом напал бывший супруг.

Момент награждения Медетбека начинается с 27-й минуты.

Напомним, Медетбеку ранее вручил благодарственное письмо аким Алматы Ерболат Досаев, поблагодарив молодого человека за проявленные мужество и отвагу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994015-tokaev-nagradil-parnya-spasshego-zhenschinu-ot-napadeniya-s-nozhom-v-avtobuse-almaty/