Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы

Нападение. Кадр из видео: Facebook.com/dina.tansari.kz

Нападение на женщину произошло в одном из автобусов в Алматы – мужчина с ножом набросился на пассажирку. Инцидент прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

О произошедшем нападении в своем написала правозащитница Дина Тансари. По ее словам, мужчина напал на свою бывшую жену. Согласно опубликованной информации, это произошло 31 июля в автобусе №38.

Тансари пишет, что мужчина намеривался убить экс-супругу, пытаясь нанести удар ножом в область груди. Пассажирку спасли другие люди, сидящие в автобусе.

Правозащитница утверждает, что после развода, который случился 2 года назад, мужчина продолжал преследовать женщину.

Как сообщили корреспондентам NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Алматы, данный факт зарегистрирован в Управлении полиции Алатауского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации полицейских, в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам которых по уголовному делу будет дана квалификация и принято окончательное процессуальное решение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981938-muzhchina-s-nozhom-napal-na-zhenschinu-v-avtobuse-v-almaty/