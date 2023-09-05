Еще один участок дороги в Алматы перекроют на ремонт

Ремонт дороги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На одну ночь в Алматы закроют для проезда участок улицы Тлендиева. Представители акимата попросили жителей города корректировать свой маршрут, сообщается в официальном Telegram-канале Almaty_Joly.

По данным ведомства, с 23:00 5 сентября до 06:00 6 сентября полностью будет перекрыто движение по улице Тлендиева на участке от улицы Шакарима до улицы Карасай батыра.

Объезд закрытого участка будет осуществлен через улицу Отеген батыра, проспект Абая, улицу Брусиловского, улицу Толе би и прилегающие улицы.

Для организации дорожного движения будут задействованы два экипажа полка патрульной полиции.

Отмечается, что по итогам обследования улично-дорожной сети в план среднего ремонта был включен участок улицы Тлендиева от улицы Сатпаева до улицы Толе би протяженностью 1,7 км.

"Дорожно-ремонтные работы проводятся в рамках запланированных работ на 2023 год. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее", – говорится в сообщении.

Схема перекрытия движения. Фото: t.me/AlmatyJoly

Напомним, что летом этого года в Алматы проводились масштабные работы по замене дорожного покрытия проспектов Аль-Фараби и Абая. Аким города Ерболат Досаев объяснял, почему было принято такое решение.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали с 2010 года, а проспект Абая – с 2015-го. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5-ти до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Ранее сообщалось, что средний ремонт проезжей части проспекта Аль-Фараби был завершен раньше срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035379-esche-odin-uchastok-dorogi-v-almaty-perekroyut-na-remont/