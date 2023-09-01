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Завершен ремонт участка проспекта Аль-Фараби через реку Есентай (видео)

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Перекресток в Алматы после ремонта
Перекресток. Фото: акимат Алматы

В Алматы успели завершить ремонт участка проспекта Аль-Фараби через реку Есентай до начала учебного года. В акимате города сообщили, что движение там открыто в срок, передает корреспондент NUR.KZ.

"В июле текущего года были начаты работы по реконструкции моста через реку Есентай в связи с его аварийным состоянием по заключению технической экспертизы. В рамках реконструкции моста выполнены работы по усилению ригеля, демонтажу старых и монтажу 96 новых плит пролетного строения, гидроизоляция, а также укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. 1 сентября по графику состоялось техническое открытие проезжей части", - сообщили в акимате.

Отмечается, что на сегодня ведутся работы по благоустройству и пешеходам выделена временная дорожка по краям проезжей части. В настоящее время открыто движение для автотранспорта на всю ширину моста.

Ремонт дорог в Алматы

Ранее в Алматы одновременно начали ремонтировать проспекты Аль-Фараби и Абая. Аким города Ерболат Досаев объяснял, почему было принято такое решение.

По его словам, проспект Аль-Фараби не ремонтировали с 2010 года, а проспект Абая - с 2015-го. При этом, как отметил Досаев, обычно межремонтный цикл составляет 5-7 лет.

В акимате также рассказывали о новом способе ремонта дорог, который, как ожидается, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5-ти до ожидаемых 8-10 лет.

Однако время набора прочности для смесей с новыми полимерами составляет в среднем 36 часов. Именно поэтому перекрывать дороги на ремонт необходимо и в дневное время.

Ранее сообщалось, что средний ремонт проезжей части проспекта Аль-Фараби завершен раньше срока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034815-zavershen-remont-uchastka-prospekta-al-farabi-cherez-reku-esentay-video/

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