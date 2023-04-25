Нефть из неработающей скважины залила пастбища в Атырауской области

Пятно нефти в Атырауской области. Кадр из видео: КТК

В Атырауской области на полях для выпаса скота появилось большое нефтяное пятно – по мнению местных жителей, горючая жидкость разлилась из заброшенной скважины, передает сайт телеканала КТК.

Огромная лужа нефти внезапно появилась на пастбищах Махамбетского района. Сообщается, что площадь разлива составила около 120 квадратных метров.

Известно, что на этой территории находится заброшенная скважина. Местные уверены, что нефть вышла на землю именно из нее. С этим же мнением согласны и чиновники, но о том, кто за это ответственен, не говорят.

Неизвестно пока и почему из неработающей скважины стала сочиться нефть. При этом экологи уверены, что устранять последствия разлива должен акимат района.

"Это скважина К-3 на месторождении "Онтустiк Байменке", сообщили нам. Пришел ответ, что на данный момент земля и скважина находятся в государственной собственности. Согласно земельному законодательству, расчищать, восстанавливать эти земли обязан акимат", – заявил замруководителя департамента экологии Атырауской области Сырым Тлегенов.

Источник: КТК

Махамбетский район Атырауской области на карте. Скриншот: Google Maps

Как пишет сайт Neftegaz.ru, разлив нефти или нефтепродуктов – это попадание нефти (нефтепродуктов) в окружающую среду в результате действий человека.

Он может происходить в результате аварии на:

танкерах;

нефтяных платформах;

буровых установках;

скважинах;

трубопроводах;

нефтехранилищах и так далее.

Среди самых распространенных причин разливов:

изношенность оборудования;

незаконные врезки;

нарушение правил эксплуатации;

несвоевременное решение проблем.

Как уточняют специалисты, разливы опасны тем, что вызывают изменение физических, химических и биологических характеристик окружающей среды.

Ликвидация последствий подобных происшествий занимает от нескольких месяцев до нескольких лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2018094-neft-iz-nerabotayuschey-skvazhiny-zalila-pastbischa-v-atyrauskoy-oblasti-video/