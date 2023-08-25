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В классах с каким языком обучения выше качество образования, ответили в управлении образования Астаны

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Учитель и ученики
Учитель и ученики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев в кулуарах августовской конференции учителей рассказал, в классах с каким языком обучения качество образования лучше, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, где выше качество образования – в классах с русским или казахским языком обучения.

"В казахских (выше – прим. ред.). На 4%", – заявил в ответ Касымхан Сенгазыев.

При этом он отметил, что это не связано с преобладающим количеством учеников в казахских школах.

"Нет, не связано с количеством. Преподавание связывается с качеством преподавания, с качеством учителей. Я не могу прийти и заставить, чтобы вы отдали ребенка в определенную школу. Это выбор родителей", – подчеркнул спикер.

Напомним, в середине августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября.

Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы через две недели учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

Также мы писали, что в ряде регионов не успевают завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти говорят, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

А сегодня глава управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев сообщил, что в настоящее время в городе не хватает мест для 26 тысяч детей.

Между тем вице-премьер-министр и министр труда Тамара Дуйсенова заявила, что казахстанские школьники вновь будут учиться до 25 мая. К вопросу о продлении учебного года до 36 недель правительство вернется после 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033979-v-klassah-s-kakim-yazykom-obucheniya-vyshe-kachestvo-obrazovaniya-otvetili-v-upravlenii-obrazovaniya-astany/

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