"Это неслыханно просто": шымкентцам не понравился асфальт, который они просили годами

Асфальт. Иллюстративное фото: pexels.com

Жители одного из районов Шымкента утверждают, что асфальт, который они ждали годами, укладывают неправильно. Возмущенные граждане преградили дорогу спецтехнике, передает сайт телеканала КТК.

Жители района Корсай в Шымкенте утверждают, что годами требовали от чиновников асфальтированных дорог, которых никогда не было. А когда наконец местные власти взялись за это, люди обрадовались. Правда, увидев, как асфальт кидают прямо на слой глины, граждане возмутились – по их мнению, такой асфальт смоет сразу же после первого дождя, говорится в телесюжете.

Поэтому недовольные шымкентцы преградили дорогу спецтехнике и остановили все работы.

"Это неслыханно просто – вот так укладывать асфальт! Он не выдержит потока машин и развалится. Мы, когда письма чиновникам писали, думали, будем ездить по хорошей дороге. А такая халтура нам не нужна", – цитирует жительницу района Гаухар Бейсен телеканал.

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог телеканалу сообщили, что на 12 километров дорог выделили 773 миллиона тенге. При этом за качеством выполняемых работ они следят.

"Я не могу сказать, что там все идеально делается. Да, люди утверждают, что асфальт на глину клали. Такие места мы заставим переделывать. Но в общем я не могу сказать, что все делается плохо. Только сегодня утром я отправляла туда проверку. Там проверили уплотнение, убедились, что все в порядке, и разрешили приступать к работе", – говорит главный специалист управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Фарида Курбанова.

По информации телеканала, асфальт все-таки уложили после того, как возмущенные жители разошлись.

"Правда, как и говорили жители, его оказалось легко сорвать с дороги прямо руками", – говорится в сюжете.

Между тем местные настаивают, чтобы работу технадзора и подрядчика проверили прокуроры и Антикор.

Источник: КТК

Отметим, что о подобных случаях мы писали и ранее. К примеру, в конце марта этого года аким Астаны заявил, что в некоторых частях столицы дороги были сделаны некачественно, и с потеплением асфальт "поплыл" вместе со снегом.

В мае жители пригорода Караганды сравнили новый асфальт с нежным бисквитом, потребовав срочно его заменить.

В июне в Жамбылской области местные жители пожаловались на недавно проложенную дорогу. Асфальт продержался меньше недели и рассыпался от малейшего прикосновения.

В июле на одной из улиц жители Талдыкоргана попросили заменить асфальт. Однако через несколько дней после его укладки он начал сыпаться под ногами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033905-eto-neslyhanno-prosto-shymkenttsam-ne-ponravilsya-asfalt-kotoryy-oni-prosili-godami/