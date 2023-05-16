Жители пригорода Караганды сравнили новый асфальт с нежным бисквитом

Асфальт. Кадр из видео: КТК

Срочно проверить асфальт, который положили в поселке Актас, потребовали жители пригорода Караганды. Дорожное покрытие они сравнили с нежным бисквитом, сообщает сайт телеканала КТК.

Местные жители поднимают новый асфальт едва ли не рукой и боятся, что оно превратится в пыль, когда по нему поедут машины.

"Вот это разве асфальт? Каток проехал. Это разве асфальт?" - посетовали они.

По мнению жителей, этот асфальт больше напоминает нежный бисквит - кажется, он совсем не прилипает к земле.

Местные считают, что подрядчик во время укладки совсем забыл про битум. Они боятся, что после первого дождя покрытие рассыпется.

По информации корреспондентов, на капитальный ремонт этой улицы из бюджета выделили 56 миллионов.

Чиновники же при этом никаких недостатков в дороге не находят.

Они говорят: главное, толщина приличная и центр полотна уложен так, что радует глаз. Края асфальта, по их мнению, выглядят неопрятно, но в будущем это можно исправить.

Отмечается, что, как только все работы завершаться, будет дополнительная проверка.

"Была заказана лаборатория, она вот на этой неделе будет брать пробы асфальта и проверять соответствие толщины асфальтного покрытия проектным нормам. У нас так как дворовая территория, заложено 4 сантиметра асфальта, так как подразумевается, что в дворовых территориях у нас большегрузная техника не ездит. Поэтому мы думаем, что 4 сантиметра соблюдено, но дополнительно проверим", - заявил замакима поселка Актас.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2020674-zhiteli-prigoroda-karagandy-sravnili-novyy-asfalt-s-nezhnym-biskvitom/