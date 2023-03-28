"Асфальт поплыл со снегом": аким Астаны о дорогах в столице

Ямы. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек высказался о состоянии столичных дорог, обратив внимание на жалобы горожан. В своем официальном Instagram-профиле градоначальник рассказал, как их будут ремонтировать.

Аким остался недоволен качеством некоторых дорог в столице.

"С наступлением весны на некоторых улицах асфальт в буквальном смысле "поплыл" вместе со снегом. Не все дороги были выполнены качественно и на совесть. Поступают нарекания и со стороны жителей", - написал Касымбек.

По его словам, профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить качество и долгий срок службы ремонтируемых дорог и улиц.

Как считает глава города, нужно актуализировать список очередности ремонта с учетом жалоб астанчан.

"В первую очередь необходимо отремонтировать там, где высокая проходимость, новые социальные объекты (подъездные пути). Также есть улицы в жилых массивах, которые ранее никогда не были заасфальтированы", - отметил аким.

Также градоначальник высказался о районах, где ведется активная застройка. По его мнению, улицы необходимо обеспечить временной отсыпкой, так как дороги там будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов.

"Сезон дорожных работ короткий. Поэтому нет времени на раскачку. Некачественно выполненные работы принимать не будем", - заключил Касымбек.

Также столичный аким показал состояние некоторых улиц.

Отметим, что в конце пошлого года прокуроры заявили о многомиллиардных хищениях при строительстве дорог в Казахстане. Генеральной прокуратурой были проведены проверки в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах.

Примерно тогда же в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК рассказали о лидирующих регионах по состоянию местных дорог. Лучшими тогда назвали дороги в Мангистауской, Жамбылской и Алматинской областях. Худшее состояние дорог было в ЗКО, Актюбинской и Атырауской областях.

В начале этого года внимание на качество дорог обратил и глава государства. Касым-Жомарт Токаев заявил, что качество дорог в Астане после ремонта не выдерживает критики. Президент отметил, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014278-asfalt-poplyl-so-snegom-akim-astany-o-dorogah-v-stolitse/