"Просто руками берем – и он крошится": новый рассыпающийся асфальт разозлил талдыкорганцев

Новый асфальт. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK/videos

На одной из улиц жители Талдыкоргана попросили срочно заменить асфальт. По их словам, через несколько дней после его укладки он начал сыпаться под ногами, передает сайт телеканала КТК.

Новый асфальт на одной из улиц Талдыкоргана начали укладывать в начале месяца, однако продержался он всего несколько дней после введения в эксплуатацию. По словам жителей, его можно оторвать рукой, а когда по нему ходит человек или едет машина, он и вовсе рассыпается.

По информации телеканала, местные потребовали заменить асфальт: они считают, что его укладку проводили не по технологии, так как перед этим не проложили дорожное основание. Как подсчитали люди, высота покрытия составляет не более 4 сантиметров.

"Здесь, по улице Акбастау, асфальт намного толще. А по Хан Танири, где новый асфальт положили, он в три раза, наверное, тоньше. Мы просто руками его берем – и он крошится. Машина, даже не фура, проедет, даже такая обычная проезжает – просто резко как-то он расплывается", – цитирует телеканал жительницу Талдыкоргана Анастасию Бобкову.

В городском акимате пообещали разобраться со сложившейся ситуацией. Как заявили чиновники, подрядчик все недочеты должен устранить до 15 октября. А если это не будет выполнено, то они обратятся в суд.

"Объект на сегодняшний день еще не принят в эксплуатацию. Никакие финансовые суммы на сегодняшний день не были выплачены. Хотел бы как раз успокоить жителей города Талдыкоргана.

Почему? Потому что срок гарантии данного объекта у нас два года. В течение двух лет вдруг какие-то образуются дефекты, ямы и еще какие-то дефекты, то в течение двух лет подрядная организация ТОО за свой счет будет устранять данные дефекты", – заявил главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана Арман Укунов.

Источник: КТК

Отметим, что о подобных случаях мы писали ранее. К примеру, в июле прошлого года в соцсетях появилось фото автомобильного колеса, закатанного в асфальт в микрорайоне Акбулак в Алматы.

Власти города тогда сообщили, что во время укладки асфальта жители сообщили о наличии в этом месте металлического люка. Колесо положили туда для отметки.

В конце марта этого года аким Астаны заявил, что в некоторых частях столицы дороги были сделаны некачественно, и с потеплением асфальт "поплыл" вместе со снегом.

В мае жители пригорода Караганды сравнили новый асфальт с нежным бисквитом, потребовав срочно его заменить.

Недавно в Жамбылской области местные жители пожаловались на недавно проложенную дорогу. Асфальт продержался меньше недели и рассыпался от малейшего прикосновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029188-prosto-rukami-berem-i-on-kroshitsya-novyy-rassypayuschiysya-asfalt-razozlil-taldykorgantsev/