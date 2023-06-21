Новый асфальт в одном из сел Жамбылской области продержался меньше недели

Плохой асфальт. Кадр из видео: Хабар 24

Дороги в селе Сурат Меркенского района Жамбылской области нужно будет реконструировать повторно - асфальт рассыпается от малейшего прикосновения.

Недобросовестную работу подрядчика выявил депутат, который записал увиденное на видео, передает "Хабар 24".

"До этого работы проводили качественно. Может, состав асфальта изменили, поэтому возникли такие проблемы. Прошла неделя, а ничего не изменилось. Ответственные должны согласиться с выявленными нарушениями", - заявил депутат районного маслихата Тауиржан Алтыбаев.

Подрядная компания заасфальтировала в населенном пункте 8 улиц на сумму больше 70 млн тенге. Покрытие продержалось меньше недели. Руководство подрядной компании пообещало восстановить дорожное полотно.

"Пять машин постеленного асфальта не соответствуют качеству. Насчет этого технадзор выдал предписание подрядчику по устранению дефектов дорожного полотна", - высказался об том аким села Сурат Жасулан Жантелиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025661-novyy-asfalt-v-odnom-iz-sel-zhambylskoy-oblasti-proderzhalsya-menshe-nedeli/