Алматинцев предупредили о распылении биопрепаратов

Деревья. Иллюстративное фото: pexels.com

В Алматы началась биологическая обработка зеленых насаждений от вредителей, которая проводится в ночное время и ранним утром, передает официальный сайт акимата города.

Жителей южной столицы предупредили, что стартовал четвертый этап биологической обработки против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний.

"Для улучшения, сохранения стабильного состояния деревьев и повышения их устойчивости к различным вредным организмам в рамках четвертого этапа биообработкой планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей, обработка проводится в ночное время и ранним утром", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что для максимального воздействия на вредителей монофагов с этого года во время первого этапа (начало вегетации) была проведена трехкратная обработка дубов и двукратная обработка тополей.

Как добавили в акимате, прежде биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки недостаточна для вредителей монофагов, что негативно влияет на состояние зеленых насаждений.

По информации ведомства, в работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории страны с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

В акимате также сообщили, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии осадков четвертый этап завершится 20 сентября.

Напомним, в марте на территории лесных массивов, парков и скверов Алматы проводилась противоклещевая обработка.

В апреле началась ежегодная биологическая обработка зеленых насаждений от вредителей.

Также алматинцы пожаловались на нашествие клопов – специалисты городского управления экологии и окружающей среды заявили, что во всем виновата жаркая погода,

Между тем аким города Алматы Ерболат Досаев рассказал, почему в южной столице прекратили белить деревья известкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033733-almatintsev-predupredili-o-travle-vrediteley-nochyu-i-utrom/