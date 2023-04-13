С 14 апреля в Алматы начнут распылять биопрепараты: зачем это нужно, объяснили в акимате

Обработка зеленых насаждений в Алматы. Фото: акимат Алматы

В Алматы с 14 апреля начнется ежегодная биологическая обработка зеленых насаждений от вредителей, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Как сообщили представители акимата, с 14 апреля в Алматы будут проводиться работы по биологической обработке зеленых насаждений. Это необходимо для улучшения и сохранения стабильного состояния деревьев, а также для повышения их устойчивости к различным вредным микроорганизмам.

"Для максимального воздействия на вредителей монофагов с текущего года во время первого этапа (начало вегетации) будет проводиться четырехкратная обработка дубов и двухкратная обработка тополей. Следует отметить, прежде биологическая защита растений проводилась в начале вегетации лишь один раз, однако такая кратность обработки недостаточна для вредителей монофагов, что негативно влияет на зеленые насаждения", – подчеркнули представители акимата.

Как сообщается в словаре ботанических терминов, монофаги – это паразиты, использующие в качестве хозяина только один определенный вид растений или животных.

По данным акимата, в работе используются сертифицированные биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности (П-4), разрешенные к применению на территории РК с учетом климатических факторов и безвредные для людей, птиц и животных.

"Обработкой против листогрызущих вредителей и возбудителей грибковых заболеваний планируется охватить более 2,3 млн деревьев. Исходя из особенностей биологии вредителей и болезней, обработка будет проведена в ночное время и ранним утром", – сообщили специалисты.

В этом году биологическую обработку планируется провести в 4 этапа:

с 14 апреля по 20 мая;

с 30 мая по 30 июня;

с 10 июля по 10 августа;

с 20 августа по 20 сентября.

Напомним, еще в 2018 году сообщалось, что в Алматы завелся пилильщик (вид насекомого), который уничтожает алматинские деревья. Отмечалось, что вредителя могли завезти с иностранными саженцами.

Специалисты объясняли, что пилильщика нельзя вытравить обычными средствами. По словам ученых, им нужен дорогостоящий препарат, который решит проблему уничтожения зеленых насаждений.

В 2021 году алматинцев напугало нашествие личинок – горожане выкладывали в соцсети ролики со скоплениями мелких белых червей на тротуарах.

Как позже объяснили в Управлении зеленой экономики Алматы, в городе проводилась обработка растений от вредителей, после которой и появляются скопления личинок. При этом подчеркивалось, что личинки пилильщика опасности для людей не представляют.

Также в прошлом году в Казнете появилось видео, снятое на улицах Алматы, где видно, как служебная машина чем-то опрыскивает деревья. Автор ролика тогда заявил, что это якобы "распыляют коронавирус".

На деле же это был снят процесс обработки растений от вредителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016666-s-14-aprelya-v-almaty-nachnut-raspylyat-himicheskie-i-biologicheskie-preparaty/