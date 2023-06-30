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Нашествие клопов в Алматы: специалисты назвали причину

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Клоп сидит на листе
Клоп. Иллюстративное фото: sandra standbridge/Getty Images

Алматинцы пожаловались на нашествие клопов - специалисты городского управления экологии и окружающей среды заявили, что во всем виновата жаркая погода, передает Almaty.tv.

Пенсионерка Мира Нурлангазиева побеседовала с корреспондентами и пожаловалась, что раньше клопы не беспокоили местных жителей, но в этом году буквально заполонили квартиры.

"Я живу на первом этаже, я заинтересована и хочу, чтобы сегодня же потравили всех этих насекомых. Чтобы было чисто, чтобы мы спокойно спали", - заявила жительница города.

Специалисты уверяют, что ответственные структуры активно принимают заявки на обработку зеленых насаждений.

"По сравнению с началом месяца в настоящее время заявки от жителей уменьшились на 20-30%, по обработке зеленых насаждений. Можно сказать, что обработка зеленых насаждений поэтапно решает вопрос жителей.

По каждому району закреплена ответственная подрядная организация. Обработка производится с 12 часов ночи до 5-6 часов утра", - сообщил главный специалист отдела городского управления экологии и окружающей среды Ильяс Мирасали.

В управлении также добавили, что всего за сезон будут обработаны более 2,3 млн зеленых насаждений. Это позволит решить проблему клопов и других вредителей.

По его информации, работы начались 15 апреля и продлятся до середины осени.

Отметим, что в Алматы в последние дни наблюдается жаркая погода - на днях температура воздуха составляла +32 градуса, согласно данным "Казгидромет".

Стоит также отметить, что в Алматинской и Жетысуской областях синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за угрозы пожаров, связанных с жарой.

Тем не менее синоптики прогнозируют, что жаркая погода будет и дальше наблюдаться на юго-востоке страны. Сегодня и завтра столбики термометров могут подняться до +33 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026877-nashestvie-klopov-v-almaty-spetsialisty-nazvali-prichinu/

Автор: Виктор Николаев
Нашествие клопов в Алматы: специалисты назвали причину

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