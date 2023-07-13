"Природа мстит": Досаев ответил, почему в Алматы прекратили белить деревья известкой

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Бостандыкского района Алматы во время встречи с акимом Алматы Ерболатом Досаевым спросила, почему в городе прекратили белить деревья известкой, передает корреспондент NUR.KZ.

"Почему прекратили побелку деревьев известкой во дворах? Кто дал такое разрешение или приказ? Известь обладает бактерицидным действием. У нас никогда не было древесных клопов. Теперь это какое-то скопище! Они везде, доходят до 4-5 этажа!

Когда едешь в Каскелен, все деревья побелены. Такая красота! Мы уже своими средствами пытаемся что-то сделать, но это не дело. Надо принять решение. Благодаря побелке мы избавимся от бактериологической обработки. Ее проводят в 02:00, ночью, без предупреждения. Клопы погибнут, но люди же этим дышат", – возмутилась жительница Бостандыкского района.

Ерболат Досаев признал, что когда-то побелка деревьев действительно считалась эффективным инструментом, но если ее не применяют.

"Изменился не только климат, но и вся экосистема города. Природа мстит за некоторые новые проблемы, которые появились. Сегодня применяются биопрепараты, которые рекомендованы для обработки деревьев.

Применить побелку я не могу при всем своем желании. С 2016 года в Алматы не белят деревья по рекомендации Института защиты растений и Ботанического сада", – сказал аким Алматы.

Что касается ночной обработки деревьев, Досаев поручил акимату Бостандыкского района заранее оповещать жителей о том, что в их дворе будет проводиться обработка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028478-priroda-mstit-dosaev-otvetil-pochemu-v-almaty-prekratili-belit-derevya-izvestkoy/