Жителей Алматы призвали не посещать парки и скверы города несколько дней

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Лесные массивы, парки и скверы на территории Алматы подвергнут противоклещевым обработкам. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается в Instagram-профиле ДСЭК города.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили о начале 1 тура противоклещевых обработок на территории города.

​"В городе Алматы с 29 марта 2023 года начинается 1 тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га.

Обработкой будут охвачены 8 лесных массивов (площадь – 1904,924 га) и 144 городских парков и скверов (площадь – 519,616 га) и будет проводиться согласно графика с 29 марта по 28 апреля 2023 года с учетом погодных условий (проводится в сухую, не дождливую погоду)", – гласит сообщение.

Отмечается, что для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в 2 тура. Второй тур состоится в мае-июне.

Сообщается, что дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города. Сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты, сообщили в ДСЭК.

"Для проведения противоклещевых обработок используется инсектоакарицидный препарат "Фаворит". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных", – сообщили в ДСЭК Алматы.

Отмечается, что обработка в основном будет проводиться в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, будут устанавливаться щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы рекомендует горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:

не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстоянии, исключающем попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

после проведения обработки в течении 40 дней не собирайте и не используйте грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

жителям и гостям не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение 3-х суток после нее.

На сайте ДСЭК ЗКО говорится, что клещи в основном любят притаиться на кустах и стеблях трав, расположенных по обочинам дорог (выше 1-1,5 м на кусте клещ обычно не поднимается). "Любимое" время суток – утро и вечер.

При этом "излюбленными" местами для укусов на теле взрослого человека являются те участки, где кожа тонкая и нежная: внутренняя поверхность бедер, области паха и подмышек, шея. А на теле маленьких детей могут оставить укус в любом месте.

Важно помнить, что клещи не прыгают на людей с деревьев. Наиболее активны эти насекомые в период с марта по октябрь.

Клещи, находясь на ветках или в траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен, длительное время не заметен.

Существуют базовые правила, который могут в какой-то степени защитить от укуса клеща:

на темной одежде клеща заметить труднее, поэтому если есть возможность пусть одежда будет светлой;

обязательно наденьте головной убор или спрячьте волосы под косынку;

ворот куртки должен плотно прилегать к шее, а верхняя одежда быть на застежке "молния";

верхняя одежда или рубашка должны быть с длинным рукавом, плотно прилегающим к запястью;

рубашку заправьте в брюки, чтобы избежать заползание клеща под нее;

низ брюк должен быть заправлен в высокие сапоги, гольфы или носки.

Если вы обнаружили укус клеща на теле, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Своевременное обращение к врачам может предотвратить особо опасные заболевания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2014354-zhiteley-almaty-prizvali-ne-poseschat-parki-i-skvery-goroda-neskolko-dney/