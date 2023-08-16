Стало известно, когда откроют эстакаду в аэропорту Алматы, которую закрыли год назад на ремонт

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Стало известно, когда в аэропорту Алматы откроют эстакаду для авто, ведущую на второй этаж. Ранее она была закрыта на ремонт, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в акимате города, сегодня прошла встреча акима Алматы Ерболата Досаева с президентом компании TAV Airports Holding Серканом Каптаном.

Там обсуждались, помимо прочего, вопросы хода строительства нового пассажирского терминала Международного аэропорта Алматы.

Как отметил Серкан Каптан, на сегодня основные строительно-монтажные работы завершены более чем на 65%, а темпы строительства ускоряются.

Кроме того, акиму рассказали, что эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября этого года. Новый терминал же будет открыт в начале следующего лета - раньше заявленного срока.

Напомним, эстакаду закрыли на ремонт в сентябре прошлого года.

Также глава TAV Airports Holding на встрече с премьер-министром сообщил, что новый терминал аэропорта начнет работать в следующем году.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть новый терминал.

Сегодня акиму города Серкан Каптан рассказал о том, с чем связаны многочасовые очереди в аэропорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032736-stalo-izvestno-kogda-otkroyut-estakadu-v-aeroportu-almaty-kotoruyu-zakryli-god-nazad-na-remont/