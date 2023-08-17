Еще один регион Казахстана столкнулся с дефицитом поливной воды и риском потерять урожай (видео)

Кукурузное поле. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аграрии Алматинской области заявили о дефиците поливной воды, из-за чего урожай в двух районах региона - Илийском и Жамбылском - оказался под угрозой, передает телеканал "Алматы".

Фермеры просят увеличить сброс сточных вод в искусственный накопитель "Сорбулак", вокруг которого сосредоточены более 20 крестьянских хозяйств. На полях выращивают кормовые и технические культуры. В частности, кукурузу, подсолнух и люцерну.

По словам фермеров, вот уже несколько лет воды не хватает, а уровень водоема снижается. "Сорбулак" может вместить до миллиарда кубических метров сточных вод. Однако в этом году накопитель заполнился на 700 миллионов кубометров воды.

Большая часть из нее уходит в песок – говорят аграрии. Все потому что каналы водоотвода давно устарели. Помимо этого, часть воды испаряется.

"У нас практически весь массив на капельном орошении. Тем не менее проблема только усугубляется с нашим озером. То есть, у нас в этом году до конца июля вода была в озере, теперь вы сами видите, что вода закончилась, а нам еще поливать целый месяц", - рассказал руководитель крестьянского хозяйства Олег Ткачук.

По словам фермеров, в накопитель сточных вод отправляют фиксированный объем очищенной воды. Если появляются излишки, их сбрасывают в реку Или.

"Когда мы обратились в «Алматы Су», отказ был в связи с тем, что воды не хватает. Начали разбираться, вода ушла на сбросной канал, в непонятные пять озер, и после этих озер сбрасывается в реку Или. Для чего это делается? У нас здесь много неосвоенных земель которые нуждаются в воде", - отметил руководитель крестьянского хозяйства Сергей Янис.

Неосвоенных земель в этом массиве около 6 тысяч гектаров. Сейчас используется для посева всего 2,5 тысячи гектаров. Они орошаются из накопителя "Сорбулак" через единственную насосную станцию.

"В Сорбулакский водоем идут сточные воды из города Алматы, они попадают туда после механической и биологической отчистки. Причина низкого сброса в утвержденной эмиссии, то есть в определенных нормативах сброса воды в накопитель. Мы не раз обращались к поставщикам для решения проблемы. Часть воды они пускают в правобережный канал, и эта вода никак не используется", - объяснил заместитель акима Жамбылского района Акниет Туматаев.

О важности вторичного использования воды знают и в правительстве. В Минэкологии сейчас ведут работу по обеспечению рационального использования водных ресурсов. Но когда прекратится дефицит воды в "Сорбулаке" ответственные лица точно сказать не смогли.

"На сегодняшний день отсутствует нормативно-правовой акт. Несколько лет мы поднимаем вопрос о его утверждении. Насколько нам известно, данный акт будет готов до конца августа. Простыми словами, это экологическое разрешение, которое определяет нормы сброса воды. При его наличии будет возможность пересмотреть объемы сбрасываемой в "Сорбулак" воды", - сообщила директор Балкаш-Алакольской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов комитета МЭПР РК Раушан Иманбет.

Однако вегетативный период уже подходит к концу. Поэтому в этом году фермерам Жамбылского и Илийского районов придется искать другие пути для сохранения своего урожая, отмечает телеканал.

Напомним, проблемы с поливной водой сейчас наблюдаются и в Жамбылской области. Из-за этого несколько районов отключили от полива. Фермеры же заявили, что несут убытки из-за дефицита воды, под угрозой урожай лука и сахарной свеклы.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Позже прекращение подачи воды в Казахстан объяснили в Кыргызстане. Здесь заявили, что из-за низкой водности источников воды не хватает и кыргызстанским фермерам. Поэтому Минсельхоз страны договорился с казахстанскими властями, что подавать воду Кыргызстан будет лишь до августа.

Между тем фермеры Жамбылской области просят объявить в регионе режим ЧС, а экономисты заявляют, что проблемы в регионе могут обернуться резким ростом цен на овощи и мясо по всему Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032774-esche-odin-region-kazahstana-stolknulsya-s-defitsitom-polivnoy-vody-i-riskom-poteryat-urozhay-video/