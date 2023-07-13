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Сложная обстановка с водой сложилась в нескольких регионах Казахстана

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Водоем в городе
Водоем. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вопрос водообеспечения сельхозтоваропроизводителей южных регионов Казахстана рассмотрели сегодня на совещании в кабмине, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Совещание прошло под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что вегетация в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, на которые приходится до 97% всей поливной воды, проходит в условиях сохранения маловодья.

В Алматинской и Жетысуской областях водохозяйственная обстановка стабильная.

Однако наблюдается недостаточное наполнение водохранилищ в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях. В результате складывается сложная обстановка с водообеспечением, пояснила министр.

️"Для решения проблемы Минэкологии проводится работа с уполномоченными ведомствами Кыргызстана и Узбекистана в части соблюдения графиков подачи воды по межгосударственным объектам", - говорится в сообщении.

С докладом о текущей ситуации и предлагаемых мерах также выступил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

Премьер-министр подчеркнул важность соблюдения согласованных графиков подачи воды по межгосударственным объектам, а также конструктивной совместной работы с соседними странами по использованию водных ресурсов.

Смаилов поручил активизировать работу по реконструкции, модернизации и цифровизации гидротехнических сооружений в республике для сокращения потерь воды и внедрению водосберегающих технологий в АПК в целом.

️Отдельно была подчеркнута необходимость в оперативном режиме проработать вопрос увеличения подачи воды по межгосударственным каналам.

Отметим, что вопрос обеспечения водой казахстанцев является актуальным для нашей страны.

В мае премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он отметил, что на местах имеются недоработки - в частности, не готова проектная документация в Абайской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Туркестанской областях.

Также в мае депутат сената Закиржан Кузиев высказал идею создать в Казахстане отдельное Министерство водных ресурсов для решения проблем с водоснабжением в стране. По его словам, на устаревших магистральных сетях Казахстан теряет 60% влаги. Депутат считает, что спасти фермеров смогут новые ирригационные сети с закольцованным циклом.

На днях президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение жительницы Мунайлинского района Мангистауской области по поводу нехватки пресной воды в регионе. Глава государства поручил правительству и акимату области в возможно короткий срок решить данную проблему.

Также на этой неделе в рамках совещания по развитию столицы глава государства поднял вопрос об обеспечении Астаны питьевой водой.

"Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028531-ckladyvaetsya-slozhnaya-obstanovka-glava-minekologii-o-situatsii-s-vodoy-v-turkestanskoy-kyzylordinskoy-i-zhambylskoy-oblastyah/

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