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30 лет независимости Казахстана

Изъятые у осужденного земли продали за 1,6 млрд тенге в Астане

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Соломенные кипы на поле
Поле. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратура столицы провела анализ исполнения судебных актов и вернула государству более 1,6 млрд тенге, сообщается на официальном сайте прокуратуры города Астаны.

Как сообщили в ведомстве, по результатам внесенного акта прокурорского надзора в доход государства возмещен ущерб посредством реализации 5 земельных участков общей стоимостью 1 млрд 62 млн тенге, принадлежащих осужденному.

"Принятыми прокуратурой мерами приведен в исполнение приговор суда в части обращения в пользу государства имущества осужденного, добытого преступным путем", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Отметим, в Казахстане наказание за ряд статей, в том числе коррупционных, помимо сроков заключения предусматривает также конфискацию имущества, добытого незаконным путем.

Так, согласно статье 48 УК РК, конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого незаконным путем либо приобретенного на средства, добытые незаконным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения уголовного правонарушения».

Конфискации подлежат деньги и иное имущество:

  1. полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;
  2. в которые имущество, полученное в результате совершения уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;
  3. используемые или предназначенные для финансирования или иного обеспечения экстремистской или террористической деятельности либо преступной группы;
  4. являющиеся орудием или средством совершения уголовного правонарушения;
  5. указанные в пунктах 1, 2, 3 и 4 части, переданные осужденным в собственность других лиц.

Не подлежат конфискации:

  1. имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством;
  2. деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с законом РК "Об амнистии граждан Республики Казахстан, кандасов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества", в случае, если они получены в результате совершения уголовного правонарушения, по которому этим же законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030655-izyatye-u-osuzhdennogo-zemli-prodali-za-16-mlrd-tenge-v-astane/

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