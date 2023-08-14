Участок леса за 1,6 млрд тенге вернули государству в Акмолинской области

Лес. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратура Аккольского района Акмолинской области вернула в собственность государства участок леса площадью 264 гектара, сообщается на сайте прокуратуры региона.

В надзорном органе рассказали, что ранее участок был предоставлен долгосрочное лесопользование для оздоровительных, туристских и спортивных целей.

Однако, как выяснили прокуроры, с 2018 года землю не использовали по целевому назначению, арендная плата не производилась.

Более того, несмотря на высокую степень риска лесных пожаров, не проведены мероприятия по их предупреждению, не разработаны противопожарные планы.

"Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения уполномоченного органа в суд по акту прокуратуры района.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области договор долгосрочного лесопользования расторгнут, участок общей стоимостью 1,6 млрд тенге возвращен в собственность государства", - заключили в прокуратуре.

На сайте НПП "Атамекен" сообщается, что казахстанцы могут взять в аренду у государства участок земли для предпринимательских целей.

Порядок проведения аукциона и конкурсов регулируется пунктами 43 и 43-1 Земельного кодекса Республики Казахстан. Объявления о земельных участках выдвинутых на аукцион и конкурсы публикуются в СМИ или на интернет-ресурсах.

Предприниматели, планирующие получить земельный участок в населенном пункте для производственных целей должны подавать заявку в акимат с указанием места, площади и назначения желаемого земельного участка.

Отдел земельных отношений проведет аналитическую работу по земельным участкам, указанным в заявке предпринимателя. Если желаемый участок свободен и подходит для указанных целей, то отдел проводит аукцион, победитель которого и получает участок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032340-uchastok-lesa-za-16-mlrd-tenge-vernuli-gosudarstvu-v-akmolinskoy-oblasti/