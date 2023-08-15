Ряд улиц в Алматы частично перекроют из-за ремонта на теплосетях

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы 16 и 17 августа частично ограничат проезд по некоторым улицам в Ауэзовском и Турксибском районах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Из-за ремонта на теплосетях в Алматы по нескольким улицам будет частично ограничено движение для автотранспорта.

С 10:00 до 17:00 16 августа транспортные ограничения введут в Ауэзовском районе по улице Сулейменова (по автобусной полосе) от улицы Токтабаева до улицы Пятницкого.

Также с 21:00 16 августа до 06:00 17 августа – в Турксибском районе по улице Жумабаева от улицы Сейфуллина до улицы Монтина (в восточном направлении).

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке магистрального трубопровода, пролегающего под проезжей частью названного уличного сегмента", – объяснили в акимате.

Вчера стало известно, что в Алматы частично ограничат движение для транспорта по улице Папанина до 15 ноября.

Напомним также, что с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа будет полностью ограничено движение по улице Шаляпина от улицы Ашимова до улицы Яссауи в оба направления.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

Тем временем при благоприятных погодных условиях планируется отремонтировать участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова – это будет финальный отрезок. Средний ремонт проезжей части проспекта Абая уже завершен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032586-ryad-ulits-v-almaty-chastichno-perekroyut-iz-za-remonta-na-teplosetyah/