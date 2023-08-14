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Проезд по улице Папанина ограничат в Алматы на несколько месяцев

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Дорожный знак
Дорожные работы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Движение транспорта будет частично ограничено по улице Папанина из-за проведения работ по реконструкции подземного газопровода, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

С 15 августа по 15 ноября 2023 года транспортные ограничения введут в Турксибском районе по улицы Папанина – от угла улицы Белякова до угла улицы Руставели (ул. Папанина, 53а)", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции подземного газопровода необходимы для увеличения пропускной способности газораспределительной системы Алматы, а также в целях обновления подземного газопровода, объяснили в акимате.

Это, как отметили в ведомстве, снизит до минимума возникновения аварийных случаев и повысит надежность бесперебойной подачи газа населению мегаполиса.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", - говорится в сообщении.

Также стоит напомнить алматинцам, что с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа будет полностью ограничено движение по улице Шаляпина от улицы Ашимова до улицы Яссауи в оба направления.

Кроме того, из-за реконструкции теплосетей до 30 августа будет ограничено движение по нескольким улицам в четырех районах города.

А еще с 23:00 14 августа до 06:00 16 августа планируется отремонтировать участок проезжей части проспекта Аль-Фараби от проспекта Дулати до улицы Аскарова. Это будет финальный отрезок ремонтируемой дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032442-proezd-po-ulitse-papanina-ogranichat-v-almaty-na-neskolko-mesyatsev/

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