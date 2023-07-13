Временный учет с 17 июля: казахстанцам дали месяц, чтобы узаконить авто из стран ЕАЭС

Номер. Иллюстративное фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Сегодня на брифинге в СЦК представители МВД рассказали, что делать владельцам ввезенных в Казахстан иностранных авто, которые они не смогли снять с учета в ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД напомнили, что регистрация ввезенных в страну иностранных авто до 1 сентября 2022 года закончилась, однако были выявлены автовладельцы, которые не смогли снять свои авто с учета в странах ЕАЭС – такие авто должны будут получить временную регистрацию в спецЦОНах.

"Еще одна проблема легализации иностранных авто была связана с авто, не снятыми с учета в странах Евразийского экономического союза, в том числе в связи с наложенными на них ограничениями или обременениями.

По указанным авто принято решение о предоставлении отсрочки для легализации путем их постановки на временный учет сроком на 5 лет под обязательство об их обратном вывозе либо прохождении первичной регистрации в Казахстане при снятии с учета в другой стране.

При постановке на временный учет будут выдаваться свидетельство о регистрации транспортного средства и государственные номерные знаки РК. В свидетельстве о регистрации будет указано – временный учет, без права отчуждения и выезда за пределы РК", – заявил председатель комитета адмполиции МВД Кайсар Султанбаев.

После прохождения временной регистрации с авто снимут иностранные номера – вместе с регистрационными документами их нужно будет сдать на хранение в ЦОН.

Если позже владелец решит вывезти это авто из Казахстана, он сдаст казахстанские номерные знаки и документы и получит свои иностранные номера назад.

Если же после временной регистрации владелец снимет свое авто с учета в стране ЕАЭС, то он сможет зарегистрировать его в Казахстане за 200 тысяч тенге и без уплаты утильсбора.

Постановка на временную регистрацию начнется в спецЦОНах с 17 июля - в МВД предложили "не тянуть" с этим вопросом.

"С 17 июля автовладельцы могут поставить свои авто (прим.авт. – находящиеся на учете в странах ЕАЭС) на временный учет в спецЦОНах во всех регионах Казахстана. В течение месяца мы не будем применять никаких мер, дадим этим автовладельцам спокойно поставить машины на временный учет.

Но это не значит, что надо ходить теперь опять тянуть до последнего и не решать этот вопрос. Надо будет с 17 числа идти в спецЦОНы и ставить на учет, до окончания этих мероприятий мы никого трогать не будем", - заявил глава комитета адмполиции.

Напомним, что легализация иностранных автомобилей, завезенных в страну до 1 сентября 2022 года, стартовала 23 января и завершилась 1 июля.

Ранее в МВД рассказали, кто может легализовать свое авто после 1 июля, а также как это сделать.

Сегодня сотрудники КАП МВД РК подвели итоги прошедшей легализации. Представители МВД рассказали, иностранные авто из каких стран казахстанцы успели узаконить в рамках акции по легализации - свыше 60 процентов пришлось на РФ.

В разрезе регионов больше всего иностранных авто было легализовано в Алматы.

Также в МВД вновь предупредили о том, что легализации ввезенных после 1 сентября 2022 года авто в Казахстане не будет. Казахстанцам напомнили, что 12 января 2023 года автострахование иностранных автомобилей гражданами Казахстана не допускается, а за управление автотранспортом без полиса обязательного автострахования предусмотрен штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028551-vremennyy-uchet-s-17-iyulya-kazahstantsam-dali-mesyats-chtoby-uzakonit-avto-iz-stran-eaes/