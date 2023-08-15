Два новых автобусных маршрута появится в Астане

Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 31 августа в столице запустят два новых автобусных маршрута. Об этом сообщили представители компании CTS на .

Так, отмечается, что для улучшения качества обслуживания населения столицы, с 31 августа в Астане выйдут на линию два новых маршрута – №49 и №57.

Маршрут №49 свяжет специализированный ЦОН с главной мечетью.

"Это позволит осуществить транспортную связь ЖМ "Көктал-1" – "Көктал-2" и парк "Көктал" с ЖМ "Жагалау", улучшить транспортное обслуживание улиц Ч. Айтматова, Сыганак и главной мечети", – говорится в сообщении.

При этом маршрут №57 объединит железнодорожный вокзал "Нурлы жол" и улицу Казыбек би.

"Запуск этого маршрута позволит осуществить обслуживание по улице Толе би, улучшить транспортное сообщение по улицам Сыганак, Сарайшык и А. Байтурсынова. Тем самым снизит загруженность маршрута №40. Также появится позможность запустить автобусы по проспекту Р. Кошкарбаева", – объяснили представители CTS.

Тем не менее точные схемы движения маршрутов будут опубликованы ближе к их запуску.

Напомним также, что в Астане временно может быть затруднен проезд по двум перекресткам из-за строительства LRT.

Кроме того, до сегодняшнего дня в столице введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Еще до 18 августа в городе частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от улицы Ж.Досмухамедулы до транспортной развязки по улице А.Пушкина.

А до 20 августа также частично перекрыт участок дороги по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032522-dva-novyh-marshruta-avtobusov-poyavitsya-v-astane/