Участок одной из дорог в центре Астаны частично закроют для транспорта

Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На участке проспекта Кошкарбаева в Астане из-за ремонта ограничат движение для транспорта, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата в своем Telegram-канале.

Средний ремонт дорожного полотна будет проводиться по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик в Астане.

В связи с этим с 9 по 20 августа на вышеуказанном участке частично перекроют движение для транспорта.

Жителей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций на дорогах.

Участок проспекта Кошкарбаева. Скриншот: 2gis.kz/astana

Отметим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.

При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031779-uchastok-odnoy-iz-dorog-v-tsentre-astany-chastichno-zakroyut-dlya-transporta/