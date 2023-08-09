Участок одной из дорог в центре Астаны частично закроют для транспорта
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На участке проспекта Кошкарбаева в Астане из-за ремонта ограничат движение для транспорта, сообщает городской центр мониторинга и оперативного реагирования столичного акимата в своем Telegram-канале.
Средний ремонт дорожного полотна будет проводиться по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик в Астане.
В связи с этим с 9 по 20 августа на вышеуказанном участке частично перекроют движение для транспорта.
Жителей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать заторовых ситуаций на дорогах.
Отметим, что средний ремонт предусматривает периодическое выполнение работ, связанных с восстановлением первоначальных эксплуатационных качеств дороги и сооружений на них.
При таком ремонте производят периодическое восстановление слоя износа и ровности дорожных покрытий, а также исправление повреждений земляного полотна, водоотвода, искусственных, защитных, укрепительных, регуляционных и других дорожных сооружений.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031779-uchastok-odnoy-iz-dorog-v-tsentre-astany-chastichno-zakroyut-dlya-transporta/