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Участок проспекта Аль-Фараби в Астане перекроют на несколько дней

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Дорожные конусы и запрещающие знаки
Ремонт дороги. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане большую часть следующей недели будет перекрыт участок проспекта Аль-Фараби для ремонта дорожного полотна. Об этом сообщается на официальном сайте столичного акимата.

Так, по данным ведомства, из-за проведения ремонтных работ с 14 по 18 августа будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке проспекта Аль-Фараби от улицы Ж.Досмухамедулы до транспортной развязки по улице А.Пушкина.

Также подчеркивается, что работы по среднему ремонту дорожного полотна ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок и заторов на дорогах города.

При этом напомним, что в Астане до 20 августа также частично перекрыт участок дороги по проспекту Кошкарбаева на участке от проспектов Момышулы до Тауелсиздик.

Также до 15 августа в столице введено частичное ограничение для движения автотранспорта от улицы Сыганак в районе моста через реку Есиль в сторону ЦКЗ "Казахстан" и Дома министерств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032280-uchastok-prospekta-al-farabi-v-astane-perekroyut-na-neskolko-dney/

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